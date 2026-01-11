GENERANDO AUDIO...

Trump lanza advertencia a Cuba. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Cuba que no recibirá más petróleo ni apoyo económico, y la instó a alcanzar un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”. El mensaje fue difundido el domingo a través de la red social Truth Social, donde el mandatario aseguró que el flujo de recursos provenientes de Venezuela hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

Trump sostuvo que durante años Cuba sobrevivió gracias al petróleo y dinero venezolano, a cambio de proporcionar servicios de seguridad a los dos últimos gobiernos de ese país. En su publicación, afirmó que esa relación llegó a su fin y que ya no habrá respaldo económico ni energético para la isla.

El mandatario escribió de manera textual: “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!”. En el mismo mensaje, recomendó al gobierno cubano llegar a un acuerdo de manera inmediata para evitar consecuencias posteriores.

Mensaje de Trump sobre Venezuela y el fin del respaldo a La Habana

En su publicación, Donald Trump señaló que la mayoría de los cubanos que prestaban servicios de seguridad en Venezuela murieron tras el ataque estadounidense ocurrido la semana pasada. Agregó que, tras esos hechos, el gobierno venezolano ya no requiere la protección que, según su mensaje, recibía de personal cubano.

Trump afirmó que Venezuela ahora cuenta con el respaldo de Estados Unidos, al que describió como el ejército más poderoso del mundo, y aseguró que su administración brindará protección directa. Bajo ese argumento, sostuvo que Cuba dejó de tener un papel operativo en la seguridad venezolana y, por lo tanto, también dejó de recibir beneficios económicos y energéticos.

Advertencia directa y llamado a un acuerdo inmediato

Trump reiteró que la falta de petróleo y dinero será total para Cuba, sin especificar plazos adicionales ni condiciones públicas para revertir la medida. No obstante, subrayó que aún existe una oportunidad para evitar mayores consecuencias si el gobierno cubano accede a negociar.

“Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, escribió Trump en su cuenta oficial. El mensaje concluyó también con un agradecimiento y la firma “Presidente DJT”, confirmando que se trata de una postura directa del mandatario.