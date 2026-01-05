Prediciendo conflictos mundiales con pedidos de pizza en Estados Unidos y por qué no se usa el sushi

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Aunque no es algo nuevo, el índice pizza o pizza intelligence puede, para muchos, predecir un conflicto armado o diplomático en el mundo, pero ¿qué tan certero es esto?

Por algún tiempo, incluso surgieron algunas cuentas en redes vinculando un aumento en los pedidos de sushi en Washington D.C. con alguna crisis atendida por la Casa Blanca, pero no prosperaron.

¿Qué es el índice pizza?

De acuerdo con la cuenta de X, Pentagon Pizza Report, el índice pizza, o pizzaint, relacionaría una crisis incipiente en alguna parte del mundo y un alza en los pedidos de este alimento en establecimientos cercanos al Pentágono, la sede del Departamento de Guerra.

Actualmente, esta cuenta sigue en tiempo real los reportes de tráfico en diversos locales a través de Google Maps, que reporta si un local tiene más o menos gente de lo normal, según el día y la hora.

Entonces, la teoría es que, si hay una crisis, los trabajadores del Pentágono tendrán que cubrir horas extra y, por lo mismo, pedir comida al no poder abandonar las instalaciones, generando más tráfico y pedidos en locales cercanos.

La idea proviene de la Guerra Fría, cuando supuestamente los servicios de inteligencia soviéticos monitoreaban el reparto de comida en edificios gubernamentales estadounidenses para conocer y predecir los movimientos de las autoridades.

Incluso, medios nacionales estadounidenses han reportado hechos como cuando los dueños de pizzerías reportaron picos de entregas antes de las operaciones militares a Panamá (1983) y Granada (1989), o que la CIA pidió 21 pizzas en una sola noche, un récord, la noche antes de que las tropas de Irak cruzaran la frontera a Kuwait en 1990.

Aunque sí ha habido otras coincidencias, como los reportes de alto tráfico de Pentagon Pizza Report en junio de 2025, apenas una hora antes de confirmarse los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán, o ahora con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

¿Puede el índice pizza predecir crisis diplomáticas?

Sin embargo, el índice pizza no es certero, pues depende de varios factores, como el que el tráfico sea alto en pizzerías, y por debajo de lo normal en bares cercanos al Pentágono. Siempre y cuando no sea día feriado, cuando las familias piden más pizza y, al estar reunidas, no hay más gente en los bares.

De igual forma, en junio de 2025, cuando agarró tracción la cuenta de X, @PenPizzaReport, el Pentágono desacreditó este índice acotando que en sus instalaciones no solo tienen pizza, sino también sushi, sándwiches y donas, por lo que no tendrían que recurrir al reparto externo. Aunque también fuentes afirman que no están abiertos las 24 horas.

Ahora que, sobre por qué la pizza y no el sushi, destacan precio, rapidez de entrega y facilidad de compra, además de que a más gente le gusta, mientras que el sushi apela a gustos más especiales, y saber dónde comprarlo.

