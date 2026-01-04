Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un juez federal en Nueva York

GENERANDO AUDIO...

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá este lunes al mediodía ante un juez federal en Nueva York, donde se le notificarán formalmente los cargos en su contra, informó este domingo el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan.

La audiencia se llevará a cabo a las 12:00 horas (11:00 horas, tiempo de la CMDX), luego de que Maduro fuera capturado en Caracas durante un operativo militar estadounidense y trasladado a Nueva York.

Cargos por narcotráfico y terrorismo

De acuerdo con las autoridades judiciales, Maduro enfrenta múltiples acusaciones, entre ellas conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

La justicia estadounidense sostiene que el exmandatario encabezó una red criminal internacional vinculada al tráfico de drogas con destino a Estados Unidos, así como a organizaciones consideradas terroristas por Washington.

Traslado a Nueva York tras operativo militar

La comparecencia ocurre dos días después de su detención en Venezuela, realizada en el marco de una operación de alto impacto ejecutada por fuerzas de Estados Unidos, que derivó en su traslado a Nueva York para enfrentar el proceso judicial.

Proceso judicial en curso

Tras la audiencia inicial, el juez determinará las medidas cautelares, el calendario del proceso y las condiciones bajo las cuales continuará el caso, considerado uno de los más relevantes en la relación judicial y política entre Estados Unidos y Venezuela.

