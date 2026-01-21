Problema “eléctrico menor” obliga al Air Force One a volver a Estados Unidos mientras llevaba a Trump a Suiza

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El avión en el que viajaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio obligado a regresar a una base aérea el martes por la noche debido a un “problema eléctrico menor” poco después de partir hacia Suiza, informó la Casa Blanca.

El Air Force One estaba retornando a la Base Conjunta Andrews por precaución, señaló la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, poco después de las 23:00 hora local. Trump y su comitiva cambiarán a otra aeronave para asistir al Foro Económico Mundial en Davos, donde se esperaba que el presidente de Estados Unidos se enfrente a los líderes europeos por su intento de apropiarse de Groenlandia.

Periodistas que viajaban con Trump informaron que las luces de la cabina se apagaron brevemente después del despegue. Con su clásica librea azul y blanca, el Air Force One es probablemente el avión más icónico del mundo y un símbolo instantáneamente reconocible de la presidencia estadounidense.

Trump lleva mucho tiempo insatisfecho con los actuales jets del Air Force One: dos aeronaves Boeing 747-200B altamente personalizadas que entraron en servicio en 1990 bajo el gobierno del presidente George H. W. Bush.

El año pasado, Trump dijo que su administración estaba “evaluando alternativas” a Boeing tras los retrasos en la entrega de dos nuevos 747-8. En mayo, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aceptó un Boeing 747 que el emirato del Golfo, Catar, ofreció a Trump para su uso como un Air Force One.

El avión, valorado en cientos de millones de dólares, ha suscitado enormes cuestionamientos constitucionales y éticos, así como preocupaciones de seguridad sobre el uso de una aeronave donada por una potencia extranjera como el ultrasensible avión presidencial.

