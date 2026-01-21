Trump proclama el 20 de enero como Día Nacional de Devoción Patriótica

GENERANDO AUDIO...

El presidente Donald Trump firmó este 20 de enero de 2026 una Proclamación oficial para declarar la fecha como el Día Nacional de Devoción Patriótica, al cumplirse un año de su regreso a la Casa Blanca, según el documento difundido por la Casa Blanca.

En el texto, Trump asegura que su Administración cumplió las promesas hechas en su toma de posesión, entre ellas recuperar la soberanía nacional, reforzar la seguridad, estabilizar la economía y restaurar los valores estadounidenses, al tiempo que llamó a los ciudadanos a unirse para “honrar los ideales más sagrados” del país.

El mandatario afirmó que Estados Unidos dejó atrás una etapa de“caos y decadencia”, y que, en sólo 12 meses, inició lo que describió como una nueva era de paz, prosperidad y fortaleza, rumbo a la conmemoración de los 250 años de la fundación de la nación.

Día Nacional de Devoción Patriótica y balance del primer año

En la Proclamación, Donald Trump detalló que una de sus primeras acciones fue enfrentar la crisis fronteriza, a la que calificó como la peor en la historia del país. Recordó que declaró una emergencia nacional, reanudó la construcción del muro fronterizo, restableció la política de Permanecer en México, desplegó tropas en la frontera sur y puso en marcha la “mayor operación de deportación” registrada.

Según el texto oficial, estas medidas lograron reducir los cruces fronterizos ilegales en 92 % y permitieron la incautación de más de medio millón de libras de drogas por parte de las autoridades.

En materia económica, el presidente destacó la firma de un Memorándum Presidencial para aliviar los precios, reducir regulaciones y bajar el costo de vida. Aseguró que la inflación cayó 70 %, que los salarios reales aumentaron y que los costos de energía se redujeron a niveles no vistos en décadas.

Trump también resaltó la aprobación del One Big Beautiful Bill, una ley que, de acuerdo con el documento, hizo permanentes recortes fiscales, eliminó impuestos a propinas, Seguridad Social y horas extra, aumentó el crédito fiscal por hijo, reforzó la infraestructura y aseguró la frontera.

En política exterior, afirmó que su gobierno reconstruyó las fuerzas armadas, priorizó una estrategia de “paz mediante la fuerza” y facilitó acuerdos de paz internacionales, incluidos en Oriente Medio.

El presidente concluyó que el 20 de enero de 2026 servirá para renovar los lazos entre los estadounidenses y reafirmar los deberes del Gobierno con el pueblo, bajo el recién proclamado Día Nacional de Devoción Patriótica.

