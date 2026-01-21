Trump anuncia ofensiva contra drogas por tierra tras caída del 97% por mar

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno comenzará “muy pronto” una ofensiva contra las drogas que ingresan por tierra, luego de asegurar que las acciones de seguridad en el mar redujeron 97% el tráfico de estupefacientes por vía marítima. El mensaje fue dado este 20 de enero de 2026, durante una conferencia en la Casa Blanca, al cumplirse un año de su regreso al poder.

Trump afirmó que su administración logró frenar casi por completo el ingreso de drogas por agua tras operativos en el Caribe y el océano Pacífico, y adelantó que el siguiente paso será actuar en las rutas terrestres. Las declaraciones quedaron registradas en un video difundido por Reuters.

Trump presume resultados y cambia el foco del combate a las drogas

Durante su mensaje, el mandatario aseguró que las operaciones marítimas obligaron a los traficantes a cambiar de rutas. “Hemos eliminado casi el 100% de las drogas que entraban por agua. Ahora vamos por las que entran por tierra”, dijo Trump ante reporteros.

Según el presidente, la reducción del tráfico marítimo fue tan drástica que “nadie se está metiendo al negocio de los barcos”, y subrayó que su gobierno busca identificar al 3% restante que aún logra cruzar.

Seguridad y balance del primer año

El anuncio se da en el marco del balance del primer año del segundo mandato de Trump, periodo en el que la seguridad, la inmigración y el combate al narcotráfico han sido ejes centrales de su discurso. En ese contexto, el presidente ha insistido en que su estrategia se basa en cerrar rutas y aumentar la presión contra los grupos criminales.

Trump sostuvo que las autoridades estadounidenses “saben exactamente de dónde vienen” las drogas que ingresan por tierra, aunque no especificó países, fronteras ni rutas concretas.

Qué sigue tras el anuncio

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha detallado qué tipo de operativos se desplegarán ni cuándo iniciarán formalmente las acciones terrestres. Tampoco se han dado a conocer cifras oficiales adicionales que respalden la reducción del 97% mencionada por el presidente.

Se espera que en los próximos días el gobierno estadounidense amplíe la información sobre esta nueva fase de la estrategia antidrogas.

