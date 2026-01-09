Protestas contra ICE se extienden en EE.UU. tras muertes durante operativos

GENERANDO AUDIO...

Manifestantes protestan fuera de las instalaciones de Portland ICE. Reuters

Cientos de personas se manifestaron en Portland y Minneapolis para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de varios tiroteos ocurridos durante operativos recientes en Estados Unidos. Las movilizaciones incluyeron vigilias, bloqueos y exigencias directas a las autoridades federales.

Las protestas se realizaron tras la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, baleada por agentes de ICE en Minneapolis, Minnesota, mientras se encontraba dentro de su automóvil durante un operativo. El caso detonó reacciones en distintas ciudades y fuertes señalamientos contra el uso de la fuerza por parte de agentes federales.

En Portland, Oregon, se llevaron a cabo tres vigilias simultáneas para honrar a las víctimas. Una fue frente al Ayuntamiento, en Terry Schunk Plaza; otra en Pioneer Courthouse Square; y una más frente a una instalación de ICE en el sur de la ciudad, de acuerdo con la cadena KGW.

Personas asistentes encendieron velas y corearon consignas como “Fuera ICE”. Videos difundidos muestran concentraciones pacíficas en los distintos puntos.

Protestas contra ICE y exigencia de rendición de cuentas

En Minneapolis, cientos de personas se reunieron en el sitio exacto donde ocurrió el tiroteo. La vigilia se realizó en honor a Renee Nicole Good, quien era viuda y madre de un niño de seis años.

Manifestantes colocaron barricadas improvisadas con tablones, sillas y equipo de control vial para bloquear el paso de vehículos. También colocaron un letrero que declaraba la zona como una “zona sin ICE” y encendieron un pequeño fuego, según reportes desde el lugar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.