El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.

“Es muy triste lo que pasa en ese país (México). Los cárteles matan 250 mil personas en nuestra nación cada año, es devastador”, agregó.

Tras el ataque en Venezuela que se saldó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Trump dijo que le ha ofrecido varias veces a Claudia Sheinbaum ayuda para combatir a los cárteles, a lo que ella siempre ha contestado negativamente.

En la misma entrevista, Trump aseguró que la próxima semana se reunirá con María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela y ganadora del Nobel.

