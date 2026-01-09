Dos personas resultan heridas por disparos de agentes de CBP en Portland

GENERANDO AUDIO...

Autoridades investigan a agentes de CBP por abrir fuego. Foto: AFP

Agentes federales de Estados Unidos dispararon contra dos personas la tarde del 8 de enero de 2026 en la ciudad de Portland, Oregon, confirmaron el FBI, la Policía de Portland y funcionarios municipales.

El incidente ocurrió un día después de que una mujer muriera por un disparo de un agente de ICE en Minneapolis, lo que ha generado mayor atención sobre los operativos federales.

Policía de Portland atiende tiroteo

De acuerdo con la Policía de Portland, sus agentes acudieron alrededor de las 2:20 de la tarde a la intersección de Southeast 102nd Avenue y Main Street, tras recibir un reporte de un tiroteo con participación de agentes federales.

La corporación local aclaró que sus elementos no dispararon y que el incidente estuvo a cargo de agentes federales, identificados posteriormente como personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Personas heridas y traslado al hospital

Minutos después, a las 2:24 p. m., la policía recibió otro llamado de auxilio en la zona de Northeast 146th Avenue y East Burnside, donde un hombre reportó haber sido herido por arma de fuego.

Al llegar al sitio, los oficiales localizaron a un hombre y una mujer con heridas de bala, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La presidenta del Concejo Municipal de Portland, Elana Pirtle-Guiney, informó que, hasta donde tenía conocimiento, ambas personas seguían con vida.

DHS afirma que eran miembros del Tren de Aragua

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el incidente se originó durante la detención de un vehículo por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, durante la tarde de este jueves.

Según el DHS, el pasajero del vehículo era un inmigrante indocumentado venezolano, identificado como presunto integrante de la red criminal Tren de Aragua y relacionado con un tiroteo reciente en Portland. La dependencia señaló que el conductor también sería presuntamente miembro de esa organización criminal.

De acuerdo con esta versión, cuando los agentes se identificaron, el conductor aceleró el vehículo e intentó atropellarlos, por lo que uno de los agentes disparó de manera defensiva. Tras los disparos, el vehículo se dio a la fuga con ambos ocupantes.

Investigación en curso

Las autoridades confirmaron que el FBI participa en la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo y determinar la actuación de los agentes federales involucrados.

