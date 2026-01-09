GENERANDO AUDIO...

Donald Trump. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que canceló una segunda oleada de ataques contra Venezuela luego de que el país liberara “grandes cantidades” de presos políticos, lo que calificó como una señal de cooperación y búsqueda de paz.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth, Trump escribió que, debido a esta cooperación, decidió frenar la nueva ofensiva militar que estaba prevista. Aun así, aclaró que todos los buques petroleros en Venezuela permanecerán en el lugar por razones de seguridad.

Petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares

Trump aseguró que las grandes compañías petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares en Venezuela, como parte de un nuevo escenario de colaboración entre ambos países.

El mandatario estadounidense indicó que Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos y adelantó que este mismo viernes se reunirá en la Casa Blanca con representantes de las principales petroleras para abordar los planes de inversión.

Contexto de la decisión

Las declaraciones se producen días después de que el Gobierno interino venezolano comenzara la liberación de presos políticos, una medida que Washington interpretó como un gesto concreto para reducir tensiones.

Trump subrayó que la cancelación de los ataques responde directamente a esta cooperación, aunque dejó claro que Estados Unidos mantiene medidas de seguridad activas en torno al sector energético venezolano.

