Trump recibirá “la próxima semana” a la premio Nobel María Corina Machado en la Casa Blanca

Fotos: Reuters

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, debe viajar a Washington la próxima semana y afirmó estar “impaciente” por reunirse con ella.

“Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla”, dijo el presidente estadounidense en una entrevista en el canal Fox News.

Machado afirmó hace unos días en una entrevista con esa misma emisora televisiva estadounidense que le gustaría entregar el Nobel a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela.

“He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”, dijo Trump cuando le preguntaron sobre ese gesto.

El presidente estadounidense, que ordenó la captura del ahora derrocado líder venezolano Nicolás Maduro, tras fracasar las negociaciones para que abandonara el poder, se volvió a declarar satisfecho de la posibilidad de dominar el enorme sector petrolero del país sudamericano.

“Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera, vamos a ganar mucho dinero”, aseguró.

Trump recibe a líderes de la industria petrolera estadounidense este viernes en la Casa Blanca para discutir del futuro del sector en Venezuela.

“Las catorce principales compañías vienen aquí mañana. Van a invertir 100 mil millones de dólares”, dijo, asegurando que, una vez estabilizada la situación en Venezuela, habrá elecciones de nuevo. “Estoy seguro de ello. Pero va a tomar un tiempo”.

