EE. UU. incauta petrolero Olina, señala que zarpó de Venezuela e intentaba huir

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó que la Guardia Costera (USCG) ejecutó el abordaje y aseguramiento del buque petrolero Olina en aguas internacionales al este del mar Caribe, durante una operación realizada la madrugada de este viernes.

De acuerdo con la funcionaria, la embarcación es identificada como parte de una “flota fantasma”, sospechosa de transportar petróleo embargado, y había salido de Venezuela con la intención de evadir a las fuerzas estadounidenses.

Operación coordinada entre agencias federales

Kristi Noem detalló que la acción se llevó a cabo con coordinación estrecha entre el departamento de Defensa, el departamento de Estado y el departamento de Justicia, lo que permitió un abordaje seguro y efectivo, conforme a la ley.

La secretaria subrayó que este tipo de operaciones buscan hacer cumplir la ley estadounidense e internacional en alta mar.

Advertencia contra las “flotas fantasma”

En su mensaje, Noem advirtió que las llamadas flotas fantasma no podrán escapar de la justicia, ni ocultarse bajo reclamos falsos de nacionalidad.

Aseguró que la Guardia Costera continuará con la incautación de petroleros sancionados, con el objetivo de eliminar fuentes de financiamiento para actividades ilícitas, incluido el narcoterrorismo.

Reconocimiento a la Guardia Costera

La funcionaria destacó el trabajo de la fuerza marítima de combate de la Guardia Costera, a la que calificó como clave en la ejecución de esta misión.

“Esto es dominar el mar”, concluyó en su mensaje.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.