Rubio responde a Irán: EE. UU. no atacaría deliberadamente una escuela

Foto: AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela, luego de que Irán denunciara la muerte de 168 personas en un presunto bombardeo atribuido a fuerzas estadounidenses e israelíes contra un centro educativo en el sur del país.

Durante declaraciones a periodistas, Marco Rubio aseguró que los objetivos militares de Estados Unidos están enfocados únicamente en infraestructura vinculada con misiles.

“Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela. Nuestros objetivos son los misiles, tanto la capacidad de fabricarlos como la de lanzarlos”, señaló el funcionario estadounidense.

El jefe de la diplomacia añadió que el Pentágono investiga el incidente, tras las acusaciones realizadas por autoridades iraníes sobre el supuesto ataque.

Irán denuncia víctimas tras bombardeo

De acuerdo con Irán, el ataque habría provocado la muerte de 168 personas en un centro educativo ubicado en el sur del país. Las autoridades iraníes señalaron a Estados Unidos e Israel como responsables del bombardeo.

Hasta el momento, Washington no ha confirmado que el objetivo haya sido una escuela y sostiene que sus operaciones militares buscan instalaciones relacionadas con capacidades armamentistas.

Las declaraciones ocurren en medio de una creciente tensión regional tras recientes acciones militares y acusaciones cruzadas entre los países involucrados.

El resultado de la investigación del Pentágono podría definir qué ocurrió exactamente durante el ataque denunciado por Irán.

