Noticias de hoy 10 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 10 de febrero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Muertes por sarampión

Ciudad de México confirmó su primera muerta a causa de sarampión, la cual ocurrió en 2025. En total, el país suma 28 fallecimientos por la enfermedad.

Hallan sin vida a empresarios

Fueron localizados sin vida en Zacatecas los empresarios Pablo Ortega y Óscar Luna, desaparecidos desde el 7 de febrero en San Luis Potosí.

Prevén contingencia

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que entre el 10 y el 15 de febrero habrá condiciones adversas que podrían activar contingencia ambiental.

Nuevo frente frío

Un nuevo frente frío pegará hoy en Baja California, propiciando fuertes rachas de viento. Asimismo, se esperan hasta -5 grados y heladas en zonas serranas de varios estados.

Donovan califica a final

Donovan Carrillo hizo historia en Milano Cortina, logrando calificar al programa libre que tendrá lugar este viernes, donde buscará una medalla.

