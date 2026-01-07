GENERANDO AUDIO...

Trump dijo que la mujer se resistió al arresto. Foto: AFP / Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la mujer abatida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, de resistirse al arresto y de intentar embestir a los agentes con un vehículo, al pronunciarse públicamente sobre el tiroteo ocurrido la mañana del 7 de enero.

Las declaraciones del mandatario se producen mientras autoridades federales y locales mantienen versiones encontradas sobre lo sucedido.

La versión de Trump: “actuaron en defensa propia”

En un mensaje publicado en su red social, Trump aseguró haber visto el video del incidente y calificó los hechos como una provocación directa contra los agentes de ICE.

“Acabo de ver el video del incidente ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es horrible. La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la que conducía el auto se comportó de forma desordenada, obstruyendo y resistiéndose”, escribió.

Trump añadió que la conductora “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE”, lo que, a su juicio, justificó que el oficial disparara en defensa propia.

Trump señala a la “izquierda radical”

En el mismo mensaje, el presidente vinculó el incidente con lo que llamó una campaña de agresiones contra agentes federales, a la que atribuyó a sectores de la izquierda.

“La razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a nuestros agentes del orden público y del ICE a diario”, afirmó.

Trump sostuvo que los agentes migratorios “solo intentan hacer de Estados Unidos un lugar seguro” y llamó a protegerlos de lo que describió como un “movimiento de violencia y odio”.

Versiones encontradas sobre el tiroteo

El Departamento de Seguridad Nacional informó previamente que el agente involucrado realizó disparos defensivos luego de que la mujer presuntamente intentara embestir a los oficiales con su vehículo.

Sin embargo, autoridades locales han señalado que existen versiones contradictorias sobre la secuencia de los hechos, lo que derivó en la apertura de una investigación por parte del FBI y de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la mujer fallecida.

Alcalde de Minneapolis busca que ICE deje la ciudad

El alcalde Jacob Frey rechazó públicamente la versión respaldada por Trump y sostuvo que los videos disponibles muestran a la mujer alejándose de los agentes federales, no avanzando hacia ellos.

Frey calificó como falsas las afirmaciones de que se trató de un acto de defensa propia y exigió que ICE abandone Minneapolis, al considerar que su presencia ha generado más riesgo que seguridad.

