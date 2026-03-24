Se registra fuerte explosión en refinería de Valero, en Texas; lanzan alerta en Port Arthur

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Alerta en Port Arthur tras explosión en refinería. Foto: Gettyimages/ilustrativa

Una explosión en la refinería de Valero, en Port Arthur, Texas, generó un incendio de gran magnitud que movilizó a cuerpos de emergencia y provocó la activación de medidas de protección para la población.

El incidente ocurrió en instalaciones de Valero Energy, donde se registró una fuerte detonación que derivó en llamas visibles y una densa columna de humo negro.

Columna de humo y movilización de emergencia

De acuerdo con reportes de medios locales, tras la explosión se desplegaron de inmediato servicios de emergencia en la zona para controlar el incendio.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran una columna de humo negro elevándose desde la refinería, visible a varios kilómetros de distancia. El hecho generó alertas entre habitantes de la zona, quienes reportaron lo ocurrido a través de X.

Sin reporte de personas heridas

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas como consecuencia del incidente. Las autoridades continúan monitoreando la situación y trabajando en la contención del fuego dentro de la refinería.

Investigan causas de la explosión

Se espera que las autoridades y la empresa inicien las investigaciones correspondientes para determinar el origen de la explosión.

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