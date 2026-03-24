Video: entrenador se lanza al mar y salva a padre e hija

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Rescate de padre e hija arrastrados por el mar. Foto: Gettyimages

Un padre y su hija fueron rescatados tras quedar atrapados en el mar durante un evento de la Western Surfing Association (WSA), en un incidente que quedó registrado en video y que evidenció la fuerza del oleaje en la zona.

El hecho ocurrió en la escollera sur del puerto, donde se desarrollaba el campeonato de Surfing y donde ambos fueron auxiliados por un entrenador que se encontraba en el lugar.

Video muestra dificultad para salir del agua

En las imágenes difundidas se observa cómo el oleaje intenso complicaba que las personas pudieran mantenerse a flote y avanzar hacia la orilla.

El padre se encontraba a varios metros de distancia de su hija, quien mostraba signos de agotamiento debido al esfuerzo para mantenerse a flote ante la fuerza del mar.

Entrenador interviene para evitar posible tragedia

Al percatarse de la situación, un entrenador de natación identificado como Taub ingresó al agua para auxiliar a ambos. El rescatista logró acercarse y, mediante empujes hacia la orilla, ayudó a que el padre y la menor salieran del mar.

De acuerdo con los reportes, el entrenador se encontraba en el sitio como parte del evento cuando decidió intervenir.

Rescate ocurre durante competencia de surf

El incidente se registró en el marco de una competencia organizada por la Western Surfing Association, lo que permitió que hubiera personal capacitado en la zona.

El entrenador ingresó al agua aun con ropa, al detectar que ambas personas tenían dificultades para regresar por sus propios medios.

Padre e hija resultan ilesos tras el rescate

Gracias a la intervención oportuna, tanto el padre como la hija lograron salir del agua sin lesiones, según se informó.

El video del rescate fue difundido en redes sociales, donde usuarios destacaron la rápida reacción del entrenador ante una situación de riesgo.

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