Noticias de hoy 26 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 26 de febrero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Elementos caídos

Fueron entregados a sus familiares los cuerpos de 25 de los 26 integrantes de la Guardia Nacional que murieron en enfrentamientos durante el operativo contra el “Mencho”.

Otra amenaza de bomba

Una nueva amenaza de bomba movilizó a autoridades de Ciudad de México en los juzgados de la alcaldía Cuauhtémoc. Tras la evacuación, no se encontró ningún artefacto.

Frente frío 38

El frente frío 38 causará bajas temperaturas y vientos durante jueves y viernes en el norte y noreste de México. Se esperan hasta -10 grados en zonas de Chihuahua y Durango.

Paro de la CNTE

La CNTE inició hoy un paro laboral de 48 horas en Chiapas. Amagan con paro nacional si no hay mesa de diálogo para resolver sus demandas.

Incendio en Edomex

Esta madrugada se registró un fuerte incendio en la Central de Abasto de Ixtapaluca, Estado de México, el cual consumió algunos puestos.

