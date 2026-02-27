Pemex reporta caída de casi 45% en exportaciones de petróleo mexicano

GENERANDO AUDIO...

La exportación de petróleo crudo mexicano registró una caída significativa de casi 45% en el arranque de 2026, de acuerdo con cifras oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex), que muestran una reducción considerable al comparar los niveles de enero de este año frente al mismo mes de 2025.

Según la tabla de Volumen de las exportaciones de petróleo crudo (miles de barriles diarios), México exportó 532 mil barriles diarios en enero de 2025, mientras que en enero de 2026 el volumen descendió a 294 mil barriles diarios.

Esto implica una disminución de 238 mil barriles diarios, equivalente a una caída aproximada de 44.7% anual, lo que confirma un fuerte retroceso en los envíos de crudo al exterior en el periodo de un año.

La magnitud del descenso resulta aún más clara cuando se comparan datos de 2021 contra los de este año, ya que las exportaciones pasaron de 1,018 mil a 294 mil barriles diarios, lo que representa una reducción de 724 mil barriles diarios, equivalente a una caída aproximada de 71%.

Retroceso en las principales mezclas

La baja se observa especialmente en la mezcla Maya, la más representativa del portafolio mexicano. En enero de 2025 se exportaron 361 mil barriles diarios, mientras que en enero de 2026 la cifra cayó a 232 mil barriles diarios, es decir, 129 mil barriles menos, lo que representa una reducción cercana al 35.7%.

El crudo Istmo también mostró una contracción relevante al pasar de 94 mil barriles diarios en enero de 2025 a 62 mil barriles diarios en enero de 2026, una disminución de 32 mil barriles, equivalente a aproximadamente 34%.

En el caso del crudo Olmeca, los envíos al exterior pasaron de 48 mil barriles diarios en enero de 2025 a cero en enero de 2026, lo que representa una caída del 100% en esta mezcla durante el periodo comparado.

Por su parte, el crudo Zapoteco disminuyó de 29 mil barriles diarios a cero, también con una reducción total en términos anuales.

Menores envíos por región

Por destino geográfico, todas las regiones registraron descensos. Las exportaciones hacia América, principal mercado del petróleo mexicano, pasaron de 320 mil barriles diarios en enero de 2025 a 214 mil en enero de 2026, una caída de 106 mil barriles diarios, equivalente a aproximadamente 33%.

En Europa, los envíos disminuyeron de 183 mil barriles diarios a 81 mil, lo que representa una reducción cercana al 55.7% en comparación anual.

El ajuste más severo ocurrió en Lejano Oriente, donde las exportaciones pasaron de 29 mil barriles diarios en enero de 2025 a cero en enero de 2026, una caída del 100%.

