Instalan retrete dorado en Washington para burlarse de Trump

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“Un trono digno de un rey”. Foto: AFP

Una instalación titulada “Un trono digno de un rey” fue montada por un grupo de artistas en el corazón turístico de Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca, con el objetivo de burlarse del presidente Donald Trump.

“Vine hasta Washington para tomar esta foto porque odio a Trump”. Nancy Chase, jubilada

Retrete dorado aparece cerca de la Casa Blanca

La obra satírica fue colocada en el National Mall, uno de los puntos turísticos más visitados de la capital estadounidense, con la intención de ridiculizar las renovaciones que Donald Trump realizó en la Casa Blanca.

En una placa de bronce colocada junto a la instalación, se explica el mensaje de la obra. El texto señala que, en medio de conflictos globales y problemas económicos, el presidente se concentró en renovar el baño Lincoln dentro de la residencia oficial.

El propio mandatario presumió en octubre, a través de su red social Truth Social, las mejoras realizadas en ese espacio que lleva el nombre del expresidente Abraham Lincoln.

Foto: AFP

Turistas reaccionan a la instalación artística

La pieza ha atraído la atención de visitantes que se acercan a fotografiarla. William Hoker, un jubilado de 69 años que llegó en bicicleta, dijo que quería ver la escultura antes de que fuera retirada.

“Quería ver la estatua antes de que desaparezca y me parece que encarna perfectamente a ese tipo de la Casa Blanca, es simplemente una burda puesta en escena”. William Hoker, jubilado

Otro visitante, Steve Toulotte, consideró que la burla forma parte del objetivo de la obra. Señaló que espera que la escultura cause molestia al presidente, ya que, según dijo, ése es el propósito del mensaje artístico.

Grupo “Secret Handshake” está detrás de la obra

La instalación fue creada por el grupo de artistas anónimos Secret Handshake. Este colectivo ya ha colocado otras esculturas de contenido político en los últimos meses en la capital estadounidense.

Entre sus trabajos recientes destaca una pieza que muestra a Donald Trump y al delincuente sexual Jeffrey Epstein dándose la mano, lo que también generó reacciones entre visitantes.

El retrete dorado permanece expuesto mientras continúan las visitas de curiosos y turistas, aunque se desconoce cuánto tiempo permanecerá en el lugar o si será retirado por autoridades.

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