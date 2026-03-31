Secuestran a una periodista estadounidense en Bagdad; hay un sospechoso detenido

GENERANDO AUDIO...

Secuestran a periodista de EE. UU. en Bagdad; hay un detenido. Foto: Gettyimages

Una periodista estadounidense fue secuestrada en pleno centro de Bagdad, lo que activó un operativo de seguridad por parte de autoridades locales y la intervención del Gobierno de Estados Unidos.

La víctima fue identificada como Shelly Kittleson, cuyo secuestro quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales.

Autoridades iraquíes despliegan operativo de búsqueda

El Ministerio del Interior de Irak confirmó que fuerzas de seguridad iniciaron una operación para localizar y rescatar a la periodista, tras el incidente ocurrido en la capital iraquí.

De manera paralela, se informó sobre la detención de un sospechoso, presuntamente vinculado al grupo miliciano Kataib Hizballah, organización alineada con Irán.

Estados Unidos coordina esfuerzos para su liberación

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que está al tanto del caso y mantiene coordinación con el FBI para facilitar la liberación de la periodista.

En su posicionamiento, autoridades estadounidenses indicaron que previamente se habían emitido advertencias sobre riesgos para ciudadanos en Irak.

Irak mantiene alerta máxima para viajeros

El Gobierno estadounidense reiteró que Irak se encuentra bajo una alerta de viaje nivel 4, la más alta, por lo que recomendó a sus ciudadanos:

No viajar al país bajo ninguna circunstancia

Abandonar el territorio de inmediato si ya se encuentran ahí

La recomendación aplica también para periodistas y personal de medios de comunicación.

La investigación sigue en curso

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el secuestro y determinar la posible participación de grupos armados en el hecho.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el paradero de la periodista ni sobre avances concretos en su localización.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.