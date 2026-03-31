Buque con 730 mil barriles de petróleo ruso atraca en Matanzas, Cuba

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Buque con 730 mil barriles de crudo atracó en Matanzas. Foto: AFP

Un buque ruso cargado con 730 mil barriles de petróleo arribó este martes al puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, en lo que representa el primer suministro de crudo que recibe la isla desde enero.

El tanquero Anatoly Kolodkin, sujeto a sanciones estadounidenses, ingresó por la mañana a la terminal ubicada a unos 100 kilómetros de La Habana, según constató un equipo de la agencia en el lugar.

Envío de petróleo busca aliviar crisis energética en la isla

El cargamento llega en medio de una crisis energética prolongada en Cuba, marcada por apagones recurrentes, escasez de combustible y afectaciones al transporte público.

En los últimos meses, la falta de suministros ha impactado sectores clave como el turismo, el níquel y el tabaco, además de obligar al Gobierno a implementar un plan de contingencia con racionamiento de gasolina.

Cuba produce alrededor de 40 mil barriles diarios de crudo pesado, destinados principalmente a sus centrales termoeléctricas, pero depende de la importación de diésel y gas licuado para sostener su sistema energético.

Suministro daría alivio limitado, estiman especialistas

Autoridades energéticas cubanas señalaron que el petróleo ruso permitirá generar gas licuado para hospitales, así como gasolina para transporte y combustibles para plantas de respaldo.

Sin embargo, expertos advierten que el impacto será temporal. Refinar el crudo podría tomar hasta un mes, y el volumen recibido no cubriría la demanda nacional.

“El cargamento puede ofrecer un respiro temporal, pero no resuelve el déficit que enfrenta el país”, señaló un especialista consultado.

Habitantes de Matanzas que presenciaron la llegada del buque coincidieron en que el suministro es insuficiente ante la magnitud de la crisis.

Arribo ocurre en medio de restricciones energéticas de Estados Unidos

El envío se produce tras una flexibilización puntual por parte de Estados Unidos, que permitió la llegada del cargamento con el argumento de atender necesidades humanitarias.

La crisis se agudizó en enero, cuando Washington restringió el flujo de petróleo venezolano hacia Cuba y advirtió sobre posibles sanciones a países que suministren crudo a la isla.

El gobierno cubano calificó el contexto como un “cerco energético”, mientras que autoridades rusas señalaron que el apoyo responde a las condiciones que enfrenta el país caribeño.

En este escenario, el arribo del buque representa un alivio inmediato, aunque insuficiente, frente a una crisis energética que continúa afectando la vida cotidiana en la isla.

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