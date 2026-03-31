Papa León XIV espera que Trump frene la guerra en Medio Oriente; lanza llamado mundial por la paz

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Papa León XIV. Foto: AFP

El Papa León XIV espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busque una vía de salida a la guerra en Oriente Medio para poner fin a los bombardeos que han afectado varios países de la zona.

“Me dijeron que el presidente Trump declaró recientemente que le gustaría poner fin a la guerra, esperemos que esté buscando una vía de salida, esperemos que esté buscando una forma de reducir la violencia, los bombardeos”, Papa León XIV

De acuerdo con el pontífice estadounidense, “sería una contribución significativa para remover el odio que se está creando y que aumenta constantemente en Oriente Medio y en otros lugares”.

El líder de la Iglesia católica llamó a los líderes del mundo a sostener un diálogo.

“Yo ciertamente seguiría haciendo este llamado a todos los líderes del mundo para decir: ‘Vuelvan a la mesa del diálogo, busquemos soluciones a los problemas'”, Papa León XIV

En el marco de la Pascua, el pontífice de 70 años aseguró que “debería ser el momento más santo y sagrado de todo el año”.

“Es un tiempo de paz, un tiempo de reflexión profunda, pero, como todos sabemos, una vez más en el mundo, en muchos lugares estamos viendo tanto sufrimiento, tantas muertes, incluso de niños inocentes”, destacó el Papa León XIV.

El líder religioso aseguró que el llamado a la paz se ha hecho en varias ocasiones; aunque, dijo, se prefiere “promover el odio”.

“Continuamente hacemos un llamado a la paz, pero, desafortunadamente, muchas personas quieren promover el odio, la violencia y la guerra”, Papa León XIV.

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