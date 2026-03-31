Al Jazeera documenta impacto del derrame de hidrocarburo en Golfo de México

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La agencia catarí reporta afectaciones a pescadores. Foto: Reuters

La cadena internacional Al Jazeera documentó el impacto del derrame de petróleo en el Golfo de México en las costas de Veracruz, donde pescadores enfrentan pérdidas económicas en plena temporada alta, en medio de cuestionamientos al manejo de la contingencia por parte del Gobierno mexicano.

El reportaje, encabezado por la periodista Julia Galiano, muestra cómo familias enteras participan en la limpieza de playas afectadas por chapopote, mientras el hidrocarburo continúa llegando a la costa.

Derrame en Golfo de México afecta pesca y turismo en Veracruz

De acuerdo con el reportaje, pescadores de la región han tenido que suspender sus actividades debido a la contaminación, en un periodo clave para sus ingresos.

“Este año no han podido salir, simplemente nadie compra el pescado”, relatan habitantes, quienes señalan que la temporada actual suele ser suficiente para sostenerse el resto del año.

Además del sector pesquero, el impacto también alcanza al turismo. Restaurantes y zonas de playa permanecen vacíos, pese a tratarse de semanas de alta afluencia por vacaciones.

Comunidades acusan falta de atención de autoridades

Pobladores entrevistados por Al Jazeera señalaron que la respuesta oficial ha sido tardía y limitada.

Según los testimonios, autoridades locales no han acudido a evaluar directamente los daños ni a ofrecer apoyo, mientras el derrame se extiende por la región.

En paralelo, el Gobierno mexicano ha atribuido el origen del derrame a dos posibles causas: un buque petrolero no identificado y filtraciones naturales del lecho marino.

Gobierno reporta toneladas de residuos recolectados

En su actualización más reciente, autoridades federales informaron que el grupo interinstitucional encargado de la atención del derrame ha recolectado:

42 toneladas de residuos en playas (al corte diario)

785 toneladas acumuladas en costas

0.6 toneladas en mar (al corte diario)

40.6 toneladas acumuladas en el mar

Las principales afectaciones se concentran en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, donde continúan labores de limpieza y contención.

Persisten arribos de chapopote en costas del Golfo

A pesar de los trabajos, la contingencia no ha sido contenida en su totalidad. Autoridades reportaron un nuevo arribo de chapopote en Coatzacoalcos, lo que podría estar relacionado con emanaciones naturales de hidrocarburos o remanentes del derrame.

Este escenario mantiene activa la alerta en la región, ante el riesgo de nuevos impactos ambientales y económicos.

Derrame en Golfo de México mantiene presión sobre autoridades

El caso ha generado presión sobre las autoridades mexicanas, en medio de cuestionamientos sobre la atención inicial del derrame y sus efectos en comunidades costeras.

Además de los daños ambientales, el impacto se extiende a sectores clave como la pesca, el turismo y la salud, lo que mantiene la contingencia como un tema prioritario en la agenda pública.

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