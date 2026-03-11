Susto en vivo: mujer se desmaya en pleno mitin de Trump

GENERANDO AUDIO...

Trump se encontraba en un mitin en Kentucky. Foto: AFP

Un mitin de Donald Trump en un centro de embalaje en Kentucky se vio interrumpido cuando una mujer se desmayó frente a las cámaras mientras el presidente de Estados Unidos hablaba ante simpatizantes.

El momento quedó grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde llamó la atención la reacción de los asistentes y del propio mandatario, quien pidió ayuda médica mientras el evento era transmitido en vivo.

Mujer se desmaya durante discurso de Trump y detienen el mitin

En el video del momento se observa que Trump hablaba sobre el gobernador de California, Gavin Newsom, cuando una mujer comenzó a perder el conocimiento entre el público.

Los asistentes gritaron para alertar al presidente, quien después de un tiempo interrumpió su discurso y preguntó si había un médico que pudiera ayudarla, mientras varias personas cercanas intentaban auxiliarla y abanicarla.

De acuerdo con reportes, el médico Mehmet Oz, actual administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, se acercó para atender a la mujer, quien recuperó la conciencia minutos después.

Durante el momento de tensión, Trump sugirió reproducir la canción Ave Maria interpretada por Luciano Pavarotti mientras la mujer era atendida.

La transmisión se corta y Trump retoma su discurso minutos después

Tras el incidente, la Casa Blanca cortó brevemente la transmisión en vivo del evento mientras la mujer era atendida por personal médico.

Una vez que se recuperó y fue escoltada fuera de las gradas, con ayuda de Oz, Trump retomó su discurso varios minutos después. El mandatario incluso bromeó sobre el momento, al culpar al gobernador Gavin Newsom por el incidente.

“Estamos hablando de Gavin Newscum… No me parece un buen tema ahora mismo. Hizo que esa joven se sintiera mal”, comentó.

No es la primera vez que ocurre durante un evento de Trump

No es la primera vez que una persona se desvanece durante un acto público del presidente estadounidense.

El año pasado, un ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk se desmayó mientras participaba en un evento en la Casa Blanca, durante la firma de un convenio en la Oficina Oval.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.