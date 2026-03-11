Trump sobre Irán: “Podríamos borrarlo del mapa en una hora”; actuaría como contra los narcotraficantes

GENERANDO AUDIO...

Podríamos borrar a Irán del mapa en una hora, advierte Trump. Foto: Archivo Uno TV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el ejército estadounidense destruyó 28 barcos minadores iraníes luego de recibir información de que Irán comenzaba a colocar minas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

De acuerdo con el mandatario, la operación militar se llevó a cabo de manera inmediata tras detectarse el movimiento de embarcaciones dedicadas a colocar explosivos en la zona marítima.

Trump señaló que la acción se realizó utilizando el mismo método que Estados Unidos ha aplicado en operaciones contra narcotraficantes.

Durante su declaración, el mandatario estadounidense aseguró que las fuerzas armadas actuaron en cuanto recibieron reportes de que Irán comenzaba a minar el estrecho.

“Empezaron a hablar de minas, así que, a partir de este momento, hemos destruido 28 barcos minadores con la misma arma, exactamente la misma que usamos contra los narcotraficantes”, afirmó el presidente estadounidense.

El presidente también expresó que Irán terminará comprendiendo la postura de su Gobierno frente a este tipo de amenazas, en medio de las tensiones entre ambos países.

El estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio energético global, ya que por esa ruta circula una parte significativa del petróleo que se transporta a nivel mundial.

Especialistas advierten que un eventual bloqueo del estrecho podría afectar no sólo el mercado energético, sino también el transporte marítimo y algunas rutas aéreas entre Europa y Asia.

Declaraciones aumentan tensión entre Estados Unidos e Irán

Tras la operación militar y sus declaraciones sobre la destrucción de embarcaciones, Trump también lanzó advertencias más contundentes contra Irán.

En otro mensaje, el presidente estadounidense afirmó que Estados Unidos tendría la capacidad de destruir al país en un corto periodo, lo que incrementó la tensión mediática y política entre ambas naciones.

“Podríamos borrar a Irán del mapa en una hora, y jamás podrían reconstruir su país”, señaló Trump.

Las declaraciones se producen en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán, lo que ha generado preocupación internacional por las posibles consecuencias económicas y geopolíticas en la región.

