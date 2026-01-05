Simpatizantes de Maduro marchan en Caracas para exigir su liberación

GENERANDO AUDIO...

Miles de Venezolanos exigiendo el retorno de Maduro. Foto: Gettyimages

Miles de personas marcharon este lunes en Caracas para exigir la liberación del expresidente Nicolás Maduro, quien fue capturado en un operativo militar de Estados Unidos.

La movilización se realizó en distintos puntos de la capital venezolana y tuvo como principal consigna la exigencia de la liberación del mandatario.

Manifestación frente al Parlamento venezolano

La protesta se concentró en las inmediaciones del Parlamento venezolano, donde se desarrollaron actos políticos relevantes durante la jornada.

En ese mismo lugar, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, prestó juramento como presidenta encargada, en un acto realizado mientras se llevaba a cabo la movilización.

Contexto del acto político

La toma de protesta de Delcy Rodríguez como presidenta encargada ocurrió en medio de la manifestación, sin que hasta el momento se hayan reportado incidentes durante la marcha, conforme a la información disponible.

