Hallan restos humanos y caen 4 por desaparición de 10 mineros en Sinaloa

Mineros desaparecidos en Sinaloa. Foto: Especial

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre los avances en la investigación de la desaparición de 10 trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, quienes fueron reportados como desaparecidos desde el 23 de enero de 2026. Autoridades federales confirmaron la localización de cuerpos y restos humanos, así como la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el caso.

En un comunicado, la FGR señaló que, junto con el Gabinete de Seguridad, realizó cateos y trabajos de campo en el municipio de Concordia. Como resultado, uno de los cuerpos localizados presenta características similares a una de las personas desaparecidas, por lo que ya se realizan pruebas periciales para confirmar su identidad.

En las diligencias participaron la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la SSPC, la Defensa y la Guardia Nacional.

FGR investiga desaparición de mineros en Concordia, Sinaloa

La carpeta de investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que mantiene el procesamiento de los sitios intervenidos y la búsqueda de más indicios.

Las autoridades detallaron que los operativos incluyeron:

Cateos en distintos puntos de Concordia

Labores de campo y búsqueda de evidencia

Coordinación con áreas de inteligencia de Defensa

Apoyo de la Policía Estatal

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente. La FGR subrayó que se presume su inocencia hasta que exista sentencia judicial.

Los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa

Familiares reportaron la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera que opera en la zona. Algunos de ellos son originarios de Sonora y Chihuahua, con quienes perdieron contacto desde el 23 de enero.

Algunos de los trabajadores, originarios de Sonora y Chihuahua, laboraban para la empresa Vzla Silver Corp, dedicada a la extracción de plata y otros minerales.

Tras perder toda comunicación con los mineros, los familiares lanzaron fichas de búsqueda y pidieron la ayuda de las autoridades.

