Senado de EE.UU. fracasa en intento de limitar poderes de Trump contra Irán

Fracasa en Senado intento de limitar poderes a Trump. Foto: AFP

El Senado de los Estados Unidos rechazó un intento impulsado por legisladores demócratas para limitar los ataques ordenados por el presidente Donald Trump contra Irán.

La votación se realizó el miércoles y concluyó con 47 votos a favor y 53 en contra para iniciar el debate de una resolución bipartidista sobre poderes de guerra. Con ese resultado, la Cámara alta bloqueó el avance de la medida y permitió que el Ejecutivo mantenga la campaña militar sin nuevas restricciones legislativas.

Resolución buscaba exigir aprobación del Congreso

La iniciativa fue presentada por el senador demócrata Tim Kaine y el senador republicano Rand Paul. El objetivo era invocar la Ley de Poderes de Guerra para obligar al presidente a obtener autorización explícita del Congreso antes de continuar con acciones militares contra Irán.

La votación fue mayoritariamente partidista. El senador demócrata John Fetterman se unió a los republicanos y votó en contra de iniciar el debate de la resolución.

En contraste, senadoras republicanas consideradas moderadas, como Susan Collins y Lisa Murkowski, quienes en ocasiones anteriores respaldaron resoluciones relacionadas con poderes de guerra, no votaron junto a los demócratas en esta ocasión.

Continúa la campaña militar sin límites inmediatos

Con el resultado de la votación —reportado como 47-53 en el intento de iniciar el debate y 48-52 en el resultado final para bloquear la medida— el Senado impidió que prosperara el esfuerzo para forzar una limitación inmediata a las acciones militares.

De esta manera, el presidente Trump puede continuar la campaña contra Irán mientras el Congreso no apruebe una legislación que restrinja formalmente su autoridad para ordenar ataques.

El debate ocurre en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Teherán, donde legisladores demócratas han argumentado que cualquier acción bélica sostenida requiere autorización del Congreso conforme a la Constitución de Estados Unidos.

