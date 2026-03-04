Casa Blanca publica video de ataque a Irán al ritmo de “La Macarena”

| 17:10 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Casa Blanca publica video de Operación Furia Épica contra Irán con “La Macarena” y desata polémica en TikTok.
La Casa Blanca publicó en su cuenta oficial de TikTok un video de la llamada Operación Furia Épica contra Irán, usando como música de fondo la canción “La Macarena”. El clip, de 38 segundos, muestra bombarderos y misiles estadounidenses durante los ataques conjuntos con Israel.

El material fue difundido y rápidamente acumuló miles de comentarios por la elección de la canción, un éxito pop en español de los años 90.

Video de la Operación Furia Épica genera polémica

En el video se observan:

  • Bombarderos B-1 y B-21 despegando en la noche.
  • Misiles Tomahawk impactando objetivos en territorio iraní.
  • Soldados abordando aeronaves militares.

Las imágenes fueron editadas como si se tratara de un videoclip, con una versión ralentizada de “La Macarena” como banda sonora.

La publicación se da en el contexto de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, dentro de la Operación Furia Épica, confirmada por autoridades estadounidenses.

Reacciones en TikTok por uso de “La Macarena”

La publicación superó los 15 mil comentarios en pocas horas. Muchos usuarios cuestionaron el uso de una canción festiva en un video oficial sobre un operativo militar.

Algunos mensajes señalaron que la canción es en español y preguntaron si el presidente Donald Trump conocía ese detalle. Otros usuarios expresaron sorpresa de que el contenido proviniera de la cuenta oficial de la Casa Blanca.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido una postura adicional sobre la edición del video ni sobre las críticas en redes sociales.

