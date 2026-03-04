Video: trabajador queda suspendido en el aire mientras se incendia camión grúa en Luisiana, EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Un trabajador de servicios públicos resultó herido luego de que la canastilla de un camión elevador en la que realizaba labores de mantenimiento a varios metros de altura se incendiara repentinamente en Baton Rouge, Luisiana, el 3 de marzo, en Estados Unidos.

De acuerdo con reportes oficiales, el hombre se encontraba maniobrando equipo de alta tensión cuando la cabina comenzó a arder. Las llamas consumieron rápidamente la canastilla, lo que provocó que el trabajador quedara suspendido en el aire mientras intentaba mantenerse a salvo.

Quedó colgado mientras el fuego avanzaba

Testigos captaron en video el momento en que el empleado pataleaba con fuerza, intentando sostenerse mientras el fuego avanzaba sobre la estructura metálica. Según la información difundida por autoridades locales, el trabajador sufrió quemaduras derivadas del incendio en la canastilla.

La situación se agravó cuando la línea de vida que lo sostenía fue alcanzada por las llamas. El material terminó por debilitarse hasta romperse.

Cayó al pavimento desde 6 metros

Tras varios segundos suspendido en el aire, el hombre cayó al pavimento desde una altura aproximada de 6 metros, luego de que el sistema de sujeción se desprendiera.

Servicios de emergencia acudieron al lugar para brindarle atención médica y trasladarlo a un hospital. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones.

