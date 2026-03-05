Cumbre “Escudo de las Américas” de Trump deja fuera a México

GENERANDO AUDIO...

Trump sostendrá reuniones con líderes de países afines. Foto: Reuters

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, convocó a la cumbre “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas), un encuentro hemisférico que se realizará en Miami y del cual México no fue invitado, junto con Brasil y Colombia.

De acuerdo con la Casa Blanca, el presidente estadounidense recibirá a jefes de Estado de 12 países de América Latina y el Caribe. Hasta el momento, no existe una postura pública de la presidenta de México sobre la exclusión del país en este foro regional.

México queda fuera de la coalición promovida por Washington

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el objetivo de la cumbre es promover “la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”.

En declaración oficial, detalló que el mandatario estadounidense sostendrá reuniones con líderes que, dijo, “han formado una coalición histórica para trabajar juntos para abordar las bandas y cárteles narcoterroristas criminales y contrarrestar la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos sino hacia el hemisferio occidental”.

Según Leavitt, los países confirmados son: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, “y tal vez algunos otros también”.

La funcionaria precisó que el encuentro se llevará a cabo en Miami, Florida, y subrayó que el combate a las organizaciones criminales y a la migración irregular continúa como “una prioridad clave y máxima” para el presidente Trump.

Lista limitada de invitados

Aunque medios de comunicación y algunos líderes habían mencionado previamente la realización del evento, la administración Trump no había difundido públicamente detalles formales hasta este anuncio.

La ausencia de México, una de las principales economías y socios comerciales de Estados Unidos en la región, destaca en la configuración del bloque convocado bajo el concepto de “Escudo de las Américas”, orientado a reforzar la cooperación en materia de seguridad y control migratorio.

Hasta ahora, el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum no ha emitido posicionamiento oficial sobre la exclusión del país de esta cumbre hemisférica.

