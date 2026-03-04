El 8 de marzo inicia el horario de verano en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Ve cuándo inicia el Horario de Verano en EU. Foto: GettyImage

El horario de verano en Estados Unidos comenzará el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 de la madrugada los relojes se adelanten automáticamente a las 3:00 a.m., dando inicio al llamado Daylight Saving Time (DST).

Este ajuste se realiza cada año el segundo domingo de marzo y tiene como propósito extender la luz natural durante la tarde y noche en los meses más cálidos. Posteriormente, el país regresa al horario estándar el primer domingo de noviembre, cuando los relojes se atrasan una hora.

¿Qué pasa exactamente el 8 de marzo?

En el momento del cambio:

A las 2:00 a.m. el reloj salta directamente a las 3:00 a.m.

Se pierde una hora de sueño esa madrugada.

A cambio, las tardes tendrán más luz natural.

La mayoría de los dispositivos electrónicos actualizan la hora de forma automática, pero los relojes analógicos deben ajustarse manualmente.

¿En qué estados no aplica el cambio de hora?

Aunque la medida se implementa en casi todo el país, como lo precisa CNN, hay excepciones:

Hawái

La mayor parte de Arizona

En estos lugares el horario se mantiene igual durante todo el año.

Tampoco realizan el cambio algunos territorios estadounidenses como:

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

¿Por qué existe el horario de verano?

Contrario a la creencia popular, no se creó para beneficiar a los agricultores. El objetivo principal del Daylight Saving Time es aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo de electricidad.

Estados Unidos mantiene el esquema actual de marzo a noviembre desde 2007, aunque la idea de “ahorrar luz” se remonta al siglo XVIII. A lo largo de los años se han impulsado propuestas para hacerlo permanente, pero ninguna ha sido aprobada de forma definitiva.

Recomendaciones para adaptarte al cambio de hora

Especialistas en sueño advierten que modificar el reloj puede afectar el descanso y la salud. Para reducir el impacto, sugieren:

Dormir al menos siete horas si eres adulto y ocho si eres adolescente.

Ajustar gradualmente la hora de dormir dos o tres noches antes, adelantándola 15 o 20 minutos cada día.

Modificar poco a poco rutinas como la cena.

Adelantar el reloj el sábado por la noche.

Exponerte a la luz solar el domingo por la mañana.

Acostarte temprano el domingo para iniciar la semana descansado.

