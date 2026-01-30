Hombre disfrazado de Batman exige que ICE no esté presente en el Super Bowl

GENERANDO AUDIO...

“Batman” exige que no haya presencia del ICE durante el Super Bowl. Foto: AFP

Un hombre disfrazado de Batman criticó a funcionarios de Santa Clara, California, por la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presenten en el Super Bowl. El “superhéroe” se dirigió directamente a los funcionarios con fuertes palabras contra la cooperación con la agencia federal.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, tomó el micrófono durante la sección de comentarios del público. Calificó de falta de preparación la posible presencia de agentes del ICE en el Super Bowl; además, golpeó el atril al expresar su inconformidad.

“Han tenido meses para prepararse para este evento”, dijo sobre el partido de los New England Patriots contra los Seattle Seahawks, el cual se celebrará en California el 8 de febrero. Además, exigió que la ciudad debe afirmar que no destinará recursos ni cooperación al ICE.

El discurso del hombre disfrazado se volvió viral rápidamente en redes sociales y medios locales, en parte por el impacto visual de su atuendo, aunque también por la intensidad de sus reclamos. “Batman” calificó de cobardes y traidores a los miembros del concejo por no actuar en contra de la cooperación con ICE.

Reclamo se da en medio de la tensión en Minnesota

La protesta se dio en medio de un contexto de tensiones en Estados Unidos tras las operaciones de ICE, incluidas controversias recientes por la muerte de manifestantes en Minneapolis. Esto, ha elevado la polémica sobre la participación de fuerzas como ICE en operaciones de seguridad pública.

Aunque no está claro si ICE operará específicamente dentro del estadio o en áreas adyacentes al evento, autoridades locales han señalado que se espera la presencia de agentes federales en la región durante los días del Super Bowl. Por ello, se ha generado inquietud entre algunos residentes y activistas.

Hasta el momento, las autoridades de Santa Clara no han emitido declaraciones oficiales sobre la protesta ni han confirmado cuál será su postura definitiva sobre la colaboración con ICE en el contexto del Super Bowl. De igual forma, no se ha especificado si se tomarán medidas para limitar esa cooperación, como pidió el hombre disfrazado durante la reunión pública.

