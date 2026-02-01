Tiroteo en desfile de Mardi Gras deja 5 heridos, incluido un niño, en Louisiana

GENERANDO AUDIO...

Cinco heridos en desfile de Louisiana tras tiroteo. Foto: Getty

Un tiroteo durante un desfile de Mardi Gras dejó heridas al menos a cinco personas, entre ellas un niño de seis años, este sábado en Clinton, Louisiana. El ataque desató el pánico entre los asistentes y obligó a las autoridades locales a suspender el evento de inmediato.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía, poco después de iniciar el tradicional desfile. Según el sheriff del condado de East Feliciana, Jeff Travis, los disparos repentinos provocaron que las familias buscaran refugio mientras las fuerzas de seguridad intervenían en la zona.

Tres personas fueron detenidas, mientras investigaciones continúan

Tras el ataque, los agentes localizaron y detuvieron a tres personas armadas en las inmediaciones. Sin embargo, las autoridades aún no confirman si estos individuos guardan relación directa con el tiroteo, por lo que mantienen abierta la investigación.

Aunque la oficina del sheriff aún reserva la identidad de las víctimas, el subdirector de la policía criminal, Bill Cox, informó que espera la sobrevivencia de todos los heridos.

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, reaccionó al ataque en redes sociales, donde calificó lo ocurrido como “absolutamente horrible e inaceptable” y respaldó a las corporaciones que trabajan en el caso.

Policía solicitó cooperación ciudadana

La investigación quedó a cargo de la Oficina del Sheriff de East Feliciana, con el apoyo de la Policía Estatal de Louisiana y otros cuerpos de seguridad locales. Las autoridades buscan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

Para acelerar el proceso, la policía pidió a los ciudadanos compartir fotografías o videos del tiroteo que ayuden a reconstruir la escena. Tras la agresión, los organizadores cancelaron definitivamente el desfile mientras las fuerzas de seguridad resguardan la zona y completan el recuento oficial de los daños.

