Tornados azotan zonas de EE. UU. y dejan, al menos, ocho muertos

Al menos 8 muertos por tornados en EE. UU. Foto: Getty | Ilustrativa

Tornados que azotaron el centro de Estados Unidos dejaron, al menos, ocho personas fallecidas y varias más resultaron heridas, mientras una serie de tormentas que continúan este sábado, confirmaron autoridades.

Tornado provoca muertes y heridos

Cuatro de las muertes se registraron en Oklahoma y otras cuatro más al norte, en el estado de Michigan, en elmedio oeste del país.

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes del paso de los tornados en Estados Unidos.

Autoridades del Condado de Branch informaron que un tornado tocó tierra cerca de Union City, en el sur de Michigan, durante la noche del viernes. El fenómeno dejó tres personas fallecidas y, al menos, 12 heridas, además de daños materiales en la zona.

A unos 80 kilómetros al oeste, funcionarios del Condado de Cass reportaron una persona muerta y varios lesionados después de que otro tornado impactara la región.

También señalaron que árboles cayeron sobre carreteras y edificios, lo que provocó afectaciones en distintas comunidades.

Además, más de 500 personas quedaron sin suministro eléctrico tras el paso del fenómeno meteorológico.

Ante la emergencia, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, anunció la activación de un centro estatal de operaciones de emergencia para coordinar la respuesta ante el clima severo en el suroeste del estado.

En Oklahoma, las autoridades también confirmaron que cuatro personas murieron entre el jueves y el viernes por la noche debido al impacto de tornados y tormentas severas.

A través de su cuenta oficial de X, el gobernador Kevin Stitt informó que una madre y su hija fallecieron en el condado de Major tras el paso del clima extremo.

“El clima severo azotó el Condado de Major anoche y cobró trágicamente la vida de una madre y su hija”, publicó el gobernador Kevin Stitt

Por su parte, el sheriff del Condado de Okmulgee, Eddy Rice, reportó que dos personas murieron en un tornado que azotó la localidad de Beggs la noche del viernes.

