Trump anuncia Coalición Anticárteles de las Américas con 17 países

La Coalición Anticárteles de las Américas integra a 17 países. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una Coalición Anticarteles de las Américas, una alianza de 17 países del continente que busca combatir a los cárteles del narcotráfico mediante cooperación militar.

El anuncio se realizó durante una cumbre celebrada en su club de golf en Doral, Florida, donde se reunió con una docena de mandatarios aliados de la región.

Trump plantea usar fuerza militar para “destruir” cárteles

Durante su intervención, Trump aseguró que el eje del acuerdo será el uso de fuerza militar letal para acabar con los grupos criminales.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos”, declaró.

El mandatario sostuvo que amplias zonas del continente han quedado bajo control de pandillas y organizaciones criminales transnacionales, situación que —dijo— ya no será tolerada.

“Los líderes de esta región han permitido que grandes franjas de territorio queden bajo el control de pandillas transnacionales (…) No vamos a permitir que eso ocurra. Vamos a ayudar”.

Cumbre en Florida reúne a aliados de Washington

Antes del anuncio, Trump saludó a los líderes presentes en el encuentro realizado en su club de golf en Doral.

Entre los asistentes estuvieron aliados políticos como:

Javier Milei

Daniel Noboa

Nayib Bukele

A Bukele lo calificó incluso como un “gran presidente” durante el evento.

La reunión forma parte de la estrategia de Washington para coordinar acciones regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado, bajo una nueva iniciativa de seguridad hemisférica.

Nueva alianza se enmarca en la estrategia regional de Trump

La iniciativa se inscribe en la visión de política exterior de Trump inspirada en la Doctrina Monroe, con la que ha prometido reforzar la influencia de Estados Unidos en el continente.

Un ejemplo de esta política fue la operación militar que derivó en el derrocamiento y captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas, así como el bloqueo a la entrega de petróleo venezolano a Cuba.

El anuncio también se produce en medio del contexto internacional marcado por la guerra emprendida por Washington e Israel contra Irán, iniciada la semana pasada.

