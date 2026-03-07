Trump afirma que Cuba “vive sus últimos momentos”

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump en la cumbre Escudo de las Américas. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Cuba “vive sus últimos momentos”, durante la cumbre Escudo de las Américas, en Doral, Florida.

En el encuentro con líderes de la región, el mandatario aseguró que el país caribeño enfrenta una situación crítica y mencionó que Cuba negocia con Estados Unidos, específicamente con él y con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante su intervención, Trump señaló que el gobierno cubano “está en sus últimos momentos de vida tal como es”. También indicó que el país enfrenta problemas económicos y energéticos que han marcado el contexto reciente de la isla.

La declaración se produjo durante el encuentro denominado Escudo de las Américas, una reunión convocada por Washington para abordar temas de seguridad regional y cooperación contra el crimen organizado en el continente.

En su discurso, Donald Trump afirmó que Cuba negocia con Estados Unidos y que las conversaciones se estarían llevando a cabo con su administración y con el secretario de Estado Marco Rubio, aunque no ofreció detalles sobre el contenido de esas conversaciones.

El mandatario también dijo que considera posible alcanzar un acuerdo con el gobierno cubano. Según sus declaraciones, el país caribeño atraviesa dificultades económicas y busca alternativas para enfrentar la situación actual.

Las declaraciones se produjeron frente a representantes de varios países del continente invitados al encuentro regional, realizado en el complejo Trump National Doral, en el sur de Florida.

Cumbre Escudo de las Américas y seguridad regional

La cumbre Escudo de las Américas reúne a líderes de varios países de América Latina y el Caribe aliados de Washington. El objetivo del encuentro es coordinar acciones contra cárteles de droga y organizaciones criminales transnacionales en la región.

Entre los asistentes al evento figuran mandatarios de países como Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay y República Dominicana, además de funcionarios del gobierno estadounidense.

El encuentro se produce en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y Cuba. En semanas recientes, Washington ha impulsado medidas que afectan el suministro de petróleo hacia la isla, lo que ha agravado la crisis energética que enfrenta el país.

De acuerdo con reportes sobre la situación energética, la falta de combustible ha contribuido a apagones recurrentes y dificultades en la infraestructura eléctrica, lo que ha impactado en la actividad económica y en la vida cotidiana de la población cubana.

