Trump recibe los restos de seis soldados muertos en la guerra contra Irán

Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó este sábado 7 de marzo en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, en el estado de Delaware, en la repatriación de los restos de seis soldados estadounidenses muertos en la guerra contra Irán, en una ceremonia militar solemne.

Ceremonia militar en la base aérea de Dover

Durante el acto, el mandatario realizó el saludo militar mientras los ataúdes cubiertos con la bandera de Estados Unidos eran trasladados desde un avión militar hacia vehículos oficiales.

La ceremonia se llevó a cabo en la Dover Air Force Base, donde se realizan habitualmente los procesos de repatriación de militares fallecidos en operaciones en el extranjero.

Trump asistió al evento con una gorra blanca con las letras doradas “USA”, mientras observaba el traslado de cada uno de los féretros.

🚨Donald Trump recibió los cuerpos de los 6 soldados estadounidenses que murieron en la guerra contra Irán.



El mandatario acudió a la ceremonia del traslado digno de los cuerpos en la Base Aérea de Dover, en Delaware.pic.twitter.com/d5bYIA8Y6N — Azucena Uresti (@azucenau) March 7, 2026

Soldados murieron tras inicio del conflicto con Irán

Los seis militares fallecieron al día siguiente del inicio de la guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con la información oficial, los soldados eran reservistas desplegados en Kuwait y estaban adscritos al 103º mando de apoyo con base en Des Moines, Iowa.

Altos funcionarios acompañaron la ceremonia

En la ceremonia también estuvieron presentes:

el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance

el secretario de Defensa, Pete Hegseth

el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine

la primera dama, Melania Trump

la segunda dama, Usha Vance

Proceso solemne para militares caídos

El traslado de los restos de militares estadounidenses es considerado una de las tareas más solemnes que puede asumir un presidente de Estados Unidos.

Aunque no se trata de una ceremonia oficial del gobierno, el procedimiento forma parte de un ritual militar cuidadosamente organizado.

Tras el traslado desde la aeronave, los féretros fueron llevados a vehículos que los transportarán a las instalaciones mortuorias de Dover, donde el Sistema del Médico Forense de las Fuerzas Armadas se encarga de identificar los restos y prepararlos para su entierro.

Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán

Antes de viajar a Delaware, Trump participó en un encuentro con líderes latinoamericanos en Florida.

Posteriormente, el presidente publicó un mensaje en la red social Truth Social en el que advirtió que Irán “será golpeado muy fuertemente”, además de amenazar con nuevos ataques contra objetivos adicionales en medio de la escalada del conflicto.

