Trump arremete: “México es el epicentro de violencia y lo gobiernan cárteles”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México “es el epicentro de la violencia” y reiteró que los cárteles son quienes gobiernan el país. Por estos motivos, criticó la postura de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, por no permitir acciones contra las organizaciones criminales.

Advertencia de Estados Unidos

“Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los cárteles en nuestra región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México. Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio, y el gobierno de Estados Unidos hará todo lo necesario para defender nuestra seguridad nacional y proteger la seguridad del pueblo estadounidense“.

Donald Trump / Presidente de Estados Unidos

En ese contexto, el presidente Donald J. Trump señaló que emite la proclamación correspondiente con base en las facultades que le otorgan la Constitución y las leyes de Estados Unidos.

Los carteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el Hemisferio Occidental deben ser destruidos en la mayor medida posible conforme a la legislación aplicable Estados Unidos y sus aliados deben coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control sobre el territorio y del acceso a la financiación o los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia. Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones aliadas para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los carteles y su capacidad de exportar violencia y ejercer influencia mediante la intimidación organizada Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias malignas procedentes de fuera del Hemisferio Occidental

Además, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, comparó los cárteles de la droga de la región con grupos militantes como ISIS y Al Qaeda y dijo que deberían ser enfrentados con una fuerza similar, argumentando que el poder militar es necesario para “erradicar los cárteles criminales y las organizaciones terroristas” y despojarlos del control sobre el territorio, las armas y las instituciones.

México, epicentro de la violencia y gobernado por cárteles, según Trump

En su discurso durante la inauguración de la cumbre Escudo de las Américas, el mandatario estadounidense señaló a México de ser el epicentro de la violencia, esto debido a que el país es el punto donde operan organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

También indicó que, desde su perspectiva, el problema es que los cárteles gobiernan México y esto tiene efectos en Estados Unidos y en otros países de América Latina.

“Los cárteles mexicanos impulsan y orquestan mucho del derramamiento de sangre y caos en este hemisferio”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Hizo referencia a la postura del Gobierno mexicano sobre la cooperación en materia de seguridad. Según relató, planteó la posibilidad de erradicar a los cárteles mexicanos, pero afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esa opción.

Sheinbaum pide prudencia tras dichos de Trump sobre México

Luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a mantener “cabeza fría” y adelantó que el lunes dará a conocer la postura oficial de su gobierno frente a los señalamientos de Donald Trump, quien afirmó que los cárteles “gobiernan México” durante una reunión con líderes en Miami.

Cuestionada por medios a su llegada al CBTis 296, en Ixtapaluca, la mandataria evitó profundizar en el tema y se limitó a señalar que su gobierno fijará posición en los próximos días, reiterando la necesidad de actuar con prudencia ante el tema.

Trump propone coalición militar regional contra los cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de la Coalición Anticárteles de las Américas, una alianza integrada por 17 países del continente para combatir a los cárteles del narcotráfico. El anuncio se realizó durante una cumbre con mandatarios aliados en su club de golf en Miami, Florida.

Trump aseguró que el eje del acuerdo será la cooperación militar para enfrentar a las organizaciones criminales que, según dijo, controlan amplias zonas del hemisferio.

La iniciativa forma parte de la estrategia regional de Washington para reforzar su influencia en el continente y coordinar acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico, en un contexto de tensiones internacionales y nuevas operaciones de seguridad impulsadas por la administración estadounidense.

