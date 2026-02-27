Bill Clinton declarará ante Congreso sobre relación con Jeffrey Epstein

GENERANDO AUDIO...

Un día antes declaró su esposa, Hillary. Foto: AFP.

Este viernes 27 de febrero, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, declarará ante el Congreso sobre su relación con Jeffrey Epstein. El exmandatario tendrá un encuentro con la Comisión de Supervisión, controlada por republicanos. Prestará declaración en Chappaqua, cerca de Nueva York, su lugar de residencia.

Dicho encuentro será a puerta cerrada, pese a que Bill y Hillary Clinton pidieron que fuera público y televisado.

Los Clinton aceptan testificar por el caso Epstein. Foto: AFP

De acuerdo con AFP, el interrogatorio de Bill Clinton será más complejo que el de su esposa, Hillary, debido a su relación con Jeffrey Epstein.

En un inicio, los Clinton rechazaron las citaciones del Congreso. Sin embargo, aceptaron cuando los legisladores republicanos amagaron con declarar un desacato.

La declaración de Hillary Clinton

Bill Clinton hablará con la Comisión de Supervisión un día después de su esposa, Hillary, exsecretaria de Estado. Antes de la reunión, ella señaló en un documento que la Comisión debe llamar a declarar a Donald Trump.

“Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad (…) le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento sobre las decenas de miles de ocasiones en las que aparece en el expediente.”

La exsecretaria de Estado reclamó a la Comisión que solo la citaron por deducir que ella tenía información sobre “las actividades delictivas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell“.

Foto: AFP

“Permítanme ser lo más clara posible. No tengo esa información”, aseveró.

En este tenor, los demócratas han acusado que la investigación sobre el delincuente sexual es utilizada en contra de adversarios políticos de Donald Trump, según AFP.

El vínculo con Jeffrey Epstein

La insistencia del Congreso se debe a que el nombre de Bill Clinton aparece repetidamente en los correos de Jeffrey Epstein recién publicados, lo que arroja indicios de una relación directa. Cabe destacar que la mención en los archivos no constituye una prueba de delito.

Bill Clinton ha negado alguna visita a la isla privada del exmultimillonario en el Caribe. Aseguró que voló en el avión de Jeffrey Epstein varias veces a inicios de la década de los 2000 para trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: