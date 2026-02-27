EE. UU. autoriza salida de personal no urgente de su misión en Israel por riesgos de seguridad

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. aconseja a sus trabajadores dejar la misión en Israel. Foto: AFP

El Departamento de Estado de EE. UU. autorizó la salida de personal no urgente en Israel y de familiares del personal del gobierno estadounidense, tras evaluar riesgos de seguridad en la región, informó el 27 de febrero de 2026.

La medida aplica a la misión diplomática estadounidense en Israel y se da en respuesta a incidentes recientes que elevan la tensión en varias zonas. Las autoridades indicaron que podrían imponer restricciones adicionales a los desplazamientos del personal con poco o ningún aviso.

El gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos considerar salir de Israel mientras existan vuelos comerciales disponibles, ante un entorno de seguridad que calificó como cambiante.

Zonas con advertencias de viaje

El Departamento de Estado pidió reconsiderar o evitar viajes a distintas áreas por terrorismo, disturbios civiles y conflicto armado.

Las recomendaciones incluyen:

Reconsiderar viajes a Israel y Cisjordania por terrorismo y disturbios civiles

No viajar a Gaza por terrorismo y conflicto armado

Evitar zonas cercanas a fronteras con Líbano y Siria por actividad militar

Evitar áreas próximas a la frontera con Egipto, excepto el cruce de Taba

También señaló que grupos extremistas continúan planeando posibles ataques en Israel, Cisjordania y Gaza, incluso en zonas turísticas, centros de transporte, mercados y edificios gubernamentales.

Restricciones para personal del gobierno estadounidense

El personal bajo responsabilidad de la misión estadounidense tiene restricciones específicas de movilidad en Israel.

Entre ellas:

Prohibición de viajar a menos de 11.3 kilómetros de Gaza

Restricción para desplazarse a menos de 4 kilómetros de las fronteras con Líbano y Siria

Autorización especial requerida para viajes oficiales en zonas restringidas

Las autoridades advirtieron que estas limitaciones pueden ampliarse de forma inmediata si aumentan las amenazas de seguridad.

Advertencias sobre Cisjordania

En Cisjordania, el Departamento de Estado pidió reconsiderar viajes por el aumento de violencia, operaciones militares y ataques registrados en meses recientes.

Indicó que el personal estadounidense solo puede desplazarse por rutas específicas y con restricciones, incluyendo:

Uso permitido de carreteras 1, 90 y 443

Viajes diurnos limitados a Jericó y Belén

Acceso controlado mediante puestos de control específicos

También señaló que podrían imponerse toques de queda o cierres de acceso durante periodos de disturbios.

Gaza, zona sin servicios consulares

El gobierno estadounidense reiteró que no brinda servicios consulares en Gaza debido a la prohibición de ingreso para su personal.

Destacó que:

El cruce de Erez permanece cerrado desde octubre de 2023

El cruce de Rafah está cerrado al público desde mayo de 2024

Los cruces pueden cerrarse sin previo aviso durante conflictos

Además, advirtió que quienes decidan viajar a Gaza deben prepararse para una estancia indefinida y sin asistencia directa del gobierno estadounidense.

Recomendaciones para ciudadanos estadounidenses

El Departamento de Estado emitió recomendaciones para quienes permanezcan o planeen viajar a la región.

Entre ellas:

Evitar manifestaciones y aglomeraciones

Mantener alto nivel de alerta en zonas con presencia militar

Identificar refugios antiaéreos cercanos

Contratar seguro médico con evacuación incluida

Inscribirse en el Programa STEP para recibir alertas

También recomendó seguir instrucciones de autoridades locales y preparar planes de contingencia ante posibles emergencias.

