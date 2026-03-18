Bloqueo en el estrecho de Ormuz deja 21 buques atacados y caída del 97% del tráfico

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El estrecho de Ormuz es parte del conflicto con Irán. Reuters

El bloqueo del estrecho de Ormuz registra 21 buques atacados, 8 marinos fallecidos y una caída del 97% del transporte marítimo, en medio del conflicto en Oriente Medio que inició el 28 de febrero de 2026.

La ruta marítima, por donde transitaba cerca de una quinta parte de los hidrocarburos a nivel mundial, enfrenta restricciones tras los bombardeos iniciados por EE. UU. e Israel contra Irán. En respuesta, Teherán ha atacado intereses estadounidenses en la región y limitado el acceso al estrecho.

Ataques a buques en el estrecho de Ormuz desde marzo de 2026

Desde el 1 de marzo de 2026, se han reportado 21 incidentes de seguridad contra buques comerciales, incluidos 10 petroleros, en el golfo, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, de acuerdo con la agencia británica UKMTO.

A estas cifras se suman cuatro ataques adicionales atribuidos por la Guardia Revolucionaria iraní, aunque no han sido confirmados por autoridades internacionales.

Marinos fallecidos y afectados por el bloqueo en Ormuz

El impacto humano del conflicto también se refleja en el sector marítimo. La Organización Marítima Internacional reporta:

8 marinos o trabajadores portuarios fallecidos

4 personas desaparecidas

10 heridos

Además, el organismo estima que alrededor de 20 mil marinos se encuentran afectados por la situación en la región.

A estas cifras se agregan pasajeros de cruceros, trabajadores portuarios y personal en instalaciones marítimas.

Transporte marítimo en Ormuz cae 97% por el conflicto

El tráfico a través del estrecho de Ormuz presenta una caída del 97% en comparación con los niveles previos al conflicto, según un análisis del grupo Windward.

Antes de la guerra, esta ruta registraba cerca de 120 tránsitos diarios. Sin embargo, en las dos semanas posteriores al inicio del conflicto se contabilizaron sólo 77 tránsitos en total, de acuerdo con Lloyd’s List.

Buques varados y operación marítima en la región

La Organización Marítima Internacional estima que al menos 3 mil buques permanecen en la zona, incluidos dos tercios de grandes embarcaciones comerciales utilizadas en el comercio internacional.

El bloqueo ha generado afectaciones operativas en distintas áreas:

Retrasos en rutas comerciales

Limitación en el tránsito de petroleros

Impacto en cadenas de suministro

Aumento del combustible marítimo tras el bloqueo del estrecho de Ormuz

El conflicto también impacta en los costos operativos del transporte marítimo. Un informe del banco HSBC, fechado el 14 de marzo, indica que el combustible para barcos aumentó 87% desde el inicio de la guerra.

Este nivel de incremento no se registraba desde 2022, cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania.

El estrecho de Ormuz se mantiene como una de las rutas energéticas más relevantes a nivel global, por lo que las afectaciones en su operación impactan en el comercio marítimo internacional.

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