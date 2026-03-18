Qué países invierten en Cuba y en qué negocios más allá del azúcar y el tabaco

GENERANDO AUDIO...

Cuba. Foto: AFP

España, China, Estados Unidos, Brasil e Italia figuran entre los países con mayor presencia económica en Cuba, donde la inversión extranjera ya se concentra principalmente en sectores como el turismo, pero también comienza a expandirse hacia áreas estratégicas como energía, agricultura, alimentos y banca.

En total, hasta el 2023, la isla sumaba 334 negocios con inversión extranjera directa, de los cuales 56 tienían un 100 % de capital foráneo, de acuerdo con información de la agencia Efe. Actualmente, la isla se encuentra medio de una crisis económica y energética que ha obligado al gobierno a abrir nuevas oportunidades de inversión.

En el año citado, el Gobierno hizo pública la actualización anual de su cartera de oportunidades de inversión, en las que se destacaban 729 proyectos –por un monto de 34.5 millones de dólares–, 21 más que en 2022.

¿En qué sectores está el dinero?

La inversión en Cuba ya no se limita a industrias tradicionales. De acuerdo con autoridades, los capitales extranjeros se pueden encontrar en:

Turismo , el principal sector de inversión

, el principal sector de inversión Energía , clave ante la crisis de combustible

, clave ante la crisis de combustible Agricultura , con acceso a tierras en usufructo

, con acceso a tierras en usufructo Producción de alimentos

Banca e inversión financiera

e inversión financiera Infraestructura, incluidos proyectos de gran escala

En una reciente entrevista con la televisión local, Oscar Pérez-Oliva, ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera detalló que en este 2026, los ciudadanos emigrados del país podrán invertir en bancos de inversión, agricultura, con la entrega de tierra en usufructo, producción de energía y de alimentos.

“Podrán asociarse con una entidad pública o privada” ya existente en la isla, o crear la propia privada, ya que para ello “no existe ninguna limitación”, destacó.

Apertura en medio de crisis

El 16 de marzo, el gobierno cubano anunció que permitirá a los cubanos en el exterior invertir y crear empresas en la isla, sin limitaciones y con posibilidad de asociarse con entidades públicas o privadas. La medida llega en un contexto de apagones recurrentes, escasez de combustible y dificultades para acceder a financiamiento.

La inversión extranjera es una pieza clave para reactivar la economía, especialmente cuando el país enfrenta falta de divisas y una fuerte dependencia de importaciones.

Presión externa y cambio de modelo

El escenario también está marcado por tensiones con Estados Unidos, cuyo embargo —vigente desde 1962— limita el acceso a tecnología, mercados y financiamiento, según autoridades cubanas. A esto se suma la presión política del gobierno de Donald Trump sobre el presidente Miguel Díaz-Canel.

En paralelo, Cuba ha comenzado a modificar su modelo económico: desde 2021 permitió el regreso de empresas privadas, que hoy suman unas 10 mil y representan el 15% del PIB, además de emplear a más del 30% de la población activa.

Inversión, clave para salir de la crisis

Con una economía golpeada —que importa el 80% de lo que consume, según Naciones Unidas—, el gobierno cubano apuesta por la inversión extranjera y privada como motor para sostener su desarrollo más allá del azúcar y el tabaco, en un intento por estabilizar sectores clave y recuperar el crecimiento.

México y Estados Unidos: así es el intercambio con Cuba

En el comercio con Cuba, México y Estados Unidos aparecen como socios relevantes, tanto en exportaciones como en importaciones, en sectores que van desde combustibles hasta alimentos y manufacturas.

México – exportaciones hacia Cuba (2024):

Depósitos, barriles, tambores y recipientes de aluminio: 20.9 millones de dólares

Principales orígenes en México:

Ciudad de México: 77.7 millones de dólares

Yucatán: 22.5 millones de dólares

Estado de México: 16 millones de dólares

México – importaciones desde Cuba (2024):

Cigarros, puros y cigarrillos: 4.5 millones de dólares

Principales destinos en México:

Ciudad de México: 10.7 millones de dólares

Estado de México: 2.81 millones de dólares

Jalisco: 24.5 mil dólares

Estados Unidos – relación comercial con Cuba:

De acuerdo con datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), Estados Unidos figura entre los principales países desde donde Cuba importa bienes (519 millones de dólares)

El país del norte mantiene vínculos principalmente en el suministro de productos hacia la isla como carne de pollo congelada, de cerdo, leche en polvo, maíz, soya, entre otros productos.

El OEC detalla que estas compras se realizan al amparo de excepciones al embargo estadounidense.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.