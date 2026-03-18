Israel y EE.UU. atacan mayor campo de gas del mundo en Irán; Teherán amenaza con golpear el Golfo

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Instalaciones de South Pars en Irán. Foto: AFP

Estados Unidos e Israel bombardearon este miércoles partes de las instalaciones gasísticas de South Pars, en Asulayeh, dentro de la provincia iraní de Bushehr, provocando un incendio que obligó al despliegue de bomberos, según la televisión estatal iraní.

El ataque impactó uno de los yacimientos más importantes y grandes del mundo, en medio de la guerra iniciada el 28 de febrero, cuando comenzaron las ofensivas contra Irán.

South Pars: el mayor yacimiento de gas en el mundo

El campo South Pars-North Dome, compartido entre Irán y Qatar, es la mayor reserva de gas conocida a nivel global y abastece cerca del 70% del consumo doméstico iraní.

No es la primera vez que es blanco: durante la guerra de 12 días de junio pasado, Israel ya había atacado instalaciones en esa zona estratégica.

Irán amenaza con golpear infraestructura energética

Tras el ataque, el ejército iraní elevó el tono y advirtió que responderá directamente contra infraestructura energética en el Golfo.

El mando operativo Khatam Al Anbiya aseguró que “golpeará seriamente la fuente de la agresión y se planteará apuntar a la infraestructura de combustible, energía y gas” de los países desde donde fueron lanzados estos ataques.

Además, la televisión estatal iraní difundió una lista de “blancos legítimos”, que incluye instalaciones en:

Arabia Saudita

Qatar

Emiratos Árabes Unidos

Según Irán, las monarquías árabes de esos países habrían permitido el uso de su territorio o espacio aéreo por parte de fuerzas estadounidenses.

Sube el petróleo tras escalada

El impacto de los ataques a la infraestructura de gas y las consiguientes amenazas fue inmediato en los mercados energéticos:

El Brent del mar del Norte subió más de 5%, hasta 108.60 dólares por barril

El West Texas Intermediate (WTI) avanzó 1.9%, hasta 98.01 dólares

Guerra en expansión

El conflicto se intensificó desde el 28 de febrero, cuando ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán derivaron en la muerte del líder supremo Alí Jamenei, desencadenando una escalada que ya se extiende por Oriente Medio.

Ahora, con el ataque a uno de los mayores centros energéticos del mundo y la amenaza directa a infraestructuras en el Golfo, el conflicto entra en una fase con potencial impacto global, sobre todo en los precios de los energéticos.

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