Trump advierte un futuro “muy malo” para la OTAN si no lo ayudan a liberar el estrecho de Ormuz

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Foto: AFP

El presidente Donald Trump advirtió este domingo que la OTAN enfrentará un futuro “muy malo” si los aliados de Estados Unidos no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz, clave para transportar petróleo y bloqueado por Irán en la guerra de Oriente Medio.

Trump lanza amenaza contra la OTAN si no lo ayudan con el estrecho de Ormuz

En una breve entrevista con The Financial Times, Trump afirmó que, así como Estados Unidos ha ayudado a Ucrania en la guerra con Rusia, espera que Europa contribuya en el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha disparado los precios de los hidrocarburos en todo el mundo.

“Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa (a la petición estadounidense, nota del editor), creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, añadió.

Trump también dijo que su visita a China, donde tiene previsto reunirse con su par Xi Jinping, podría posponerse, al intentar presionar a Pekín para que ayude en la reapertura de Ormuz.

“Nos gustaría saberlo antes de eso. (Dos semanas es) mucho tiempo”, de lo contrario “podríamos posponer” la visita, señaló al destacar que China, como muchos países europeos, depende más que Estados Unidos del flujo de petróleo del Golfo.

“Es apropiado que las personas que se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí”, expresó Trump.