Trump anuncia destitución de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem

Trump anuncia destitución de Noem. AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la destitución de Kristi Noem como titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y designó al senador Markwayne Mullin como su sucesor. El cambio se comunicó este jueves por el mandatario a través de un mensaje publicado en su red social Truth.

En el mismo mensaje, Trump informó que Markwayne Mullin asumirá el cargo de secretario de Seguridad Nacional a partir del 31 de marzo de 2026.

La salida de Kristi Noem ocurre después de los asesinatos registrados en Minneapolis, hechos que se produjeron en medio de tensiones relacionadas con seguridad y migración en Estados Unidos.

Markwayne Mullin asumirá la Secretaría de Seguridad Nacional

En su mensaje, Donald Trump señaló que el senador por Oklahoma, Markwayne Mullin, será el nuevo responsable del Departamento de Seguridad Nacional.

Markwayne Mullin. AFP

El mandatario destacó que el legislador cuenta con experiencia política tras haber ocupado cargos en el Congreso de Estados Unidos.

De acuerdo con la publicación presidencial, Mullin ha tenido la siguiente trayectoria legislativa:

10 años como integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

3 años como senador

Trump también mencionó que el legislador representó al estado de Oklahoma, entidad donde el mandatario afirmó haber obtenido victorias electorales en 2016, 2020 y 2024.

Kristi Noem será enviada especial para nueva iniciativa de seguridad

Tras su salida del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem asumirá un nuevo cargo dentro de la administración federal.

Trump informó que la funcionaria será nombrada Enviada Especial para el Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad regional que, según el mandatario, será presentada el sábado en Doral, Florida.

En su mensaje, el presidente agradeció el trabajo de Noem durante su gestión al frente del DHS.

“Agradezco a Kristi su servicio en Homeland”, escribió Trump en la publicación difundida en Truth.

Trump destaca agenda de seguridad y migración

En el mismo anuncio, Donald Trump afirmó que Markwayne Mullin trabajará en temas relacionados con seguridad fronteriza, combate a la delincuencia y tráfico de drogas.

El presidente indicó que el nuevo titular del Departamento de Seguridad Nacional tendrá entre sus tareas:

Mantener la seguridad en la frontera de Estados Unidos

Combatir delitos vinculados con migración

Enfrentar el tráfico de drogas ilegales

Trump también señaló que Mullin es actualmente el único senador nativo americano en el Senado de Estados Unidos y lo describió como defensor de comunidades tribales.

La designación se produce mientras el gobierno estadounidense mantiene políticas enfocadas en control migratorio y seguridad en la frontera sur del país.

