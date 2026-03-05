Hija del “Mencho” tiene una cafetería en California, asegura el New York Post

GENERANDO AUDIO...

Laisha Oseguera González, la hija menor de Nemesio Oseguera, alias el “Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tiene una cafetería en un pequeño centro comercial de California, en Estados Unidos.

El New York Post acudió a la cafetería de “El Rincón La Chulis” el pasado 3 de febrero, ubicada en un “polvoriento y discreto” centro comercial de la localidad de Perris, California.

Según su crónica, “las personas se mostraron amables pero sorprendidas al enterarse que el sitio estaba vinculado con un narcotraficante”.

Agregaron que no habían visto a Laisha Oseguera desde que su padre fue ejecutado en México, el 22 de febrero. La hija menor del “Mencho” presuntamente acudió al funeral, de acuerdo con medios de comunicación locales.

“Es un lugar normal, y ella es realmente agradable. Una persona normal y respetuosa, y maneja un buen negocio, pero nunca menciona a su familia ni a su esposo”, señaló una de las personas de la cafetería.

Además, el establecimiento tiene una “excelente reputación” en internet. Ofrecen bebidas como Iced Horchata Latte, Mexican Mocha y Strawberry Matcha, igual que chilaquiles y crepas de fruta servidas en platos con forma de corazón.

De igual forma, el café suele llevar como decorado una leyenda que dice “el amor puede esperar, pero la comida no”.

Contrastes de la hija del “Mencho”

La cálida apariencia del establecimiento contrasta con algunas acciones de la hija del “Mencho”. El New York Post resaltó que, en 2018, una persona reseñó en línea que Laisha Oseguera presuntamente arrojó una bebida a “una anciana frente a mi mesa”.

“No sé por qué, pero la anciana se cayó y Laisha le dijo que se fuera porque se cayó y no quiere que la demanden”, afirmó la reseña.

Además, en la cafetería, otra persona aseguró al medio de comunicación que su hermana, Jessica, visitó el lugar durante el 2025. Se trata de la hija menor del “Mencho”, conocida como la “Negra”, quien quedó en libertad en marzo del 2022 tras ser sentenciada por cinco cargos de lavado de dinero.

El esposo de Laisha Oseguera

El New York Post señaló que la vida de Laisha Oseguera ” parece “sacada de una novela”, pese a que mantiene un perfil bajo.

Está casada con Cristian Gutiérrez-Ochoa, el “Guacho”, quien fue sentenciado a 11 años y ocho meses de prisión por lavado de dinero en Estados Unidos.

Se trata de un antiguo alto mando del CJNG, señalado por secuestrar a dos elementos de la Marina mexicana en 2021. Sucedió como presunta represalia por el arresto de Rosalinda González Valencia, esposa separada del “Mencho”, madre de las hermanas González, por parte de la Marina en Jalisco.

Tras el secuestro, fingió su muerte y huyó del país a través de un túnel que conectaba a Tijuana con Estados Unidos. Al respecto, el “Mencho” aseguró a su gente que él mismo lo asesinó por mentir. Sin embargo, más bien habría ayudado a su yerno a elaborar el plan para fingir su muerte, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En septiembre del 2023, reapareció en California, usando un número de seguro social bajo el Luis Miguel Martínez para solicitar una licencia de conducir

Las autoridades estadounidenses determinaron que, tras escapar de México, Cristian Gutiérrez compró una casa de cinco habitaciones en Riverside, valuada en 1.2 millones de dólares.

Finalmente, las autoridades estadounidenses detuvieron al “Guacho” en 2024 por los delitos de tráfico de cocaína y metanfetaminas, así como por lavado de dinero.

