Donald Trump quiere intervenir en la designación del próximo líder supremo de Irán

Trump quiere participar como lo hizo con Venezuela. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de Irán, pese a que su país e Israel perpetraron el asesinato del ayatola anterior, Alí Jamenei.

Este 5 de marzo, el mandatario declaró al medio Axios que Mojtaba Jamenei, hijo de Alí, era un “peso ligero” para asumir el liderazgo del país islámico.

“Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy”, resaltó Donald Trump, con relación a que él avaló la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, tras extraer a Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Además, el mandatario republicano indicó que Estados Unidos podría retomar acciones bélicas contra Irán en un plazo de cinco años, si no hay un líder afín a Washington. Sin embargo, su gobierno terminará en el 2029, pues las presidencias de Estados Unidos solo duran cuatro años.

Al respecto, AFP indicó que no es clara la forma en que Donald Trump podría tener un papel en la elección del nuevo líder supremo de Irán.

Una asamblea, integrada por altos clérigos musulmanes chiístas, se encarga de elegir al ayatolá. En su mayoría, estos mandos se oponen a Estados Unidos.

No obstante, AFP analizó que los comentarios de Donald Trump muestran una disposición a trabajar con alguien dentro de la república islámica, en lugar de derrocar al gobierno.

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

El 3 de marzo, el New York Times reportó que Alí Jamenei sería sustituido por su hijo, Mojtaba Jamenei, como líder de la nación islámica.

Según la información, la Asamblea de Expertos respaldó a Mojtaba Jamenei como sucesor. Es uno de los seis hijos que supuestamente tuvo el fallecido líder, siendo el descendiente con mayor relevancia pública. Tiene alrededor de 56 años y sostiene las mismas ideas conservadoras de su padre, según reportes.

A sus 86 años, Alí Jamenei fue asesinado durante los bombardeos en Irán perpetrados por Estados Unidos e Israel. Eso derivó en una guerra donde nueve naciones han quedado involucradas.

