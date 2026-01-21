Por inseguridad, padres cierran secundaria con candados en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Foto: Samuel Sánchez / Uno TV

La inseguridad en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, Sinaloa, llevó a madres y padres de familia a impedir las clases presenciales este martes 20 de enero de 2026, al colocar candados en los accesos de la Escuela Secundaria Técnica No. 51, como medida de protesta y prevención ante el riesgo para estudiantes y docentes.

Los tutores señalaron que el contexto de violencia en la zona no permite garantizar la seguridad de las y los alumnos, por lo que consideraron inviable el regreso a las aulas, pese al llamado oficial para retomar actividades presenciales.

Foto: Samuel Sánchez / Uno TV

Inseguridad obliga a cerrar escuelas en Villa Juárez

Las madres y padres explicaron que la decisión de cerrar la secundaria no busca suspender la educación, sino proteger a la comunidad escolar ante posibles incidentes relacionados con la violencia que persiste en la región.

Aunque la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) ha exhortado a continuar con clases presenciales, varios planteles de Navolato han optado por mantener la modalidad virtual, debido al temor de situaciones de riesgo en los trayectos y alrededores de las escuelas.

SEPyC reconoce comunidades sin clases presenciales

La titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, reconoció que en al menos seis comunidades rurales de Sinaloa no fue posible el regreso a clases presenciales por factores de inseguridad.

Detalló que en Navolato, los planteles ubicados en Villa Juárez, El Castillo y Las Puentes continúan trabajando a distancia. En el municipio de El Rosario, comunidades como La Rastra y Matatán enfrentan la misma situación, mientras que en Culiacán el problema se replicó en la sindicatura de Tepuche.

Autoridades evalúan regreso seguro a clases

La funcionaria aseguró que existe diálogo permanente con padres de familia, autoridades de seguridad y otros niveles de gobierno para evaluar las condiciones y definir cuándo será posible un regreso seguro a las aulas.

De acuerdo con el último reporte de la SEPyC, en Sinaloa se registra un 84% de asistencia presencial, aunque en varias zonas la violencia sigue frenando el retorno total a las escuelas.

